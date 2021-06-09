Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Feci olay, Zonguldak Ereğli'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; yeni aldığı kamyonunu alıp köyüne dönen Mehmet Karabaş isimli şahıs, aracın arıza yapması üzerine tamir etme girişiminde bulundu. Karabaş'ın yapmak istediği tamirat sonunu getirdi.

KAMYON TEKERLEKLERİNİN ALTINDA KALDI

Olay ilçeye bağlı Yukarıhocalar köyü girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 55 yaşındaki Mehmet Karabaş yeni aldığı kamyonuna çimento yükleyerek köye geldi. Kamyon köy girişinde arızalanınca yakınlarını arayıp yardıma gelmelerini istedi. Yakınları gelmeden tamire başlayan talihsiz sürücü hareket eden kamyonun tekerleklerinin altında kaldı. Sürücü olay yerinde hayatını kaybederken çimento yüklü kamyon ise dereye uçtu.

EVLİ VE 3 ÇOCUK BABASIYDI

Çevredeki vatandaşlar durumu 112’ye bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri sürücünün hayatını kaybettiğini belirlerken, jandarma ekipleri kaza yerinde güvenlik önlemi alıp inceleme başlattı. Evli ve 3 çocuk babası Karabaş’in cenazesi savcının incelemesinin ardından otopsi için Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

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