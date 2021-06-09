Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dehşet veren olay Kayseri'de meydana geldi. 21 gündür kayıp olan karı-kocanın öldürüldüğü ortaya çıktı. Korkunç detay ise tandırda saklı çıktı. Çiftin cinayetten sonra bahçelerindeki tandıra gömüldükleri öğrenildi.

GÖZALTINA ALINAN İSİMLER ŞOKE ETTİ

Edinilen bilgiye göre, Kayseri’de 19 Mayıs tarihinden bu yana kayıp olarak aranan Firdevs-Mehmet Turhan çiftini bulmak için Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Yapılan araştırmalar sonucunda öldürülüp gömüldüğü ihtimali üzerinde yoğunlaşan cinayet dedektifleri, çiftin Kocasinan ilçesine bağlı Emmiler Mahallesinde bulunan evlerinde arama yaptı. Burada bahçede bulunan tandırın olduğu alanda arama yapan ekipler, alanı kazdı. Yapılan çalışma sonucunda Firdevs-Mehmet Turhan çiftçinin cansız bedenlerine ulaşıldı.



Ayrıca, çifte cinayetle ilgili olarak Mehmet Turhan’ın kardeşi, yengesi ve yeğenlerinin de aralarında bulunduğu çok sayıda kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

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