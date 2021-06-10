Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sazlıdere Barajı ve çevresini temizleyen Başakşehir Belediyesi temizlik esnasında amfibik araç, biyodrone ve biyokopter kullandı. Çalışmalarla ilgili bilgi veren Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, “İlk olarak sivrisinek yuvaları tespit ediliyor ve GPS sistemi ile takibe alınıyor. Bu yıl içerisinde tespit ettiğimiz alan iki bin civarında. Buraların ilaçlanması hem de sivrisinek yoğunluğunun bitirilmesi için çalışıyoruz. İşlemleri 27 personel, 12 arazi, 10 adet UVL, amfibik araçlar ile biyodrone ve biyokopter kullanarak yapıyoruz. İnsan gücü ile ulaşılamayan alanlarda bu teknolojik cihazları kullanıyoruz. Bütün uygulamalarda çevre sağlığına duyarlı davranıyoruz. İnsan sağlığını etkileyecek kimyasal ilaçlardan uzak duruyoruz" ifadelerini kullandı.

BAŞKAN YASİN KARTOĞLU: DUYARLI OLMALIYIZ

Uyarıda bulunan Başkan Yasin Kartoğlu, "İlaçlamayı biz belediyeler yapıyor. Ancak vatandaşlarımıza da iş düşüyor. Sivrisinek çok küçük kaplarda bile ürüyor. Lütfen bu konuda hassas olsunlar. Ayrıca Sazlıdere bölgesindeyiz, aslında İSKİ’nin temizlemesi gerekiyor. Fakat sazlıklar ve su birikintileri temizlenmediği için lavra üreten bir alana dönüşmüş. Biz teknolojik araçlarla burayı temizleyeceğiz. Ancak bütün kurumlarımızı bu konuda duyarlılığa davet ediyorum. Üretim merkezlerini ortadan kaldırmalıyız" dedi.

Barajlarda sular çekildi, sivrisinekle mücadele başladı Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde olması ve yeterli yağışların olmaması yüzünden suların çekilmeye başlamasıyla birlikte sivrisinek üreme alanlarında artık gözlenirken, Bursa Büyükşehir Belediyesi sinekle mücadele çalışmalarını kesintisiz sürdürüyor.