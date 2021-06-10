Fatih Laleli’de bulunan 5 katlı bir otelde yangın çıktı.
Dumanlar kısa sürede oteli kaplarken otelde bulunanlar büyük panik yaşadı.
SAUNADA YANGIN
Otelin saunasında çıkan yangın nedeniyle vatandaşlar da seferber oldu.
Üst katta bulunan bir kadın cama çıkarak yardım istedi.
VATANDAŞLAR YARDIMA KOŞTU
Yan binada bulunan bir kişi, tabelayı kırarak yardım isteyen kadını kurtarmaya çalıştı.
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürmek için çalışma başlattı.
Üst katlarda mahsur kalanlar da itfaiye merdiveni ile kurtarıldı. Yangın kısa sürede söndürüldü.
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