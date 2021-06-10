Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Samsun'da 46 yaşındaki O.Ç internetten ulaştığı bir oto kiralama firmasından 1 ay süreyle araç kiralamak için anlaşarak verilen hesap numarasına 2 bin 750 lira para yatırıp aracı teslim almak için Samsun-Çarşamba Havalimanı'na gitti.

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Verilen tarih ve saatte aracın getirilmemesi üzerine O.Ç. irtibat kurduğu telefon numarasını aradığında telefonun kapalı olduğunu fark edince dolandırıldığını anlayıp jandarmaya şikayette bulundu.

Dolandırıcıların yeni tuzağı Instagram Sosyal medya dolandırıcılık yöntemlerine bir yenisi daha eklendi. Instagram'dan 'Telif hakkını ihlal ettiniz' yazılı bir mesaj gönderen dolandırıcılar, vatandaşların linke tıklamasıyla hesaplarını ele geçiriyor.

Dolandırıcılıkta yeni yöntem! Binlerce kişi tuzağa düşürüldü Instagram'da dolandırıcılar yeni bir yöntemle vatandaşları tuzaklarına düşürüyor. Çalınan hesaplardan terör propagandası yapan dolandırıcılar, binlerce vatandaşı mağdur ediyor.