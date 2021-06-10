Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Göztepe Köprüsü'nden Erdemir Caddesine seyir halinde olan Perihan B. idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu köprü korkuluğuna çarptı.

DURUMU İYİ

Çevredeki vatandaşlar tarafından ihbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, Perihan B. ve yanındaki yolcuyu tedbir amaçlı ambulansa aldı.

Sürücü Perihan B. ve yanındaki yolcunun sağlık durumlarının iyi olması üzerine ambulans olay yerinden ayrıldı.

Manisa'da üniversite yerleşkesinde kaza: Rektör dahil 5 kişi yaralandı Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Yerleşkesi'nde, iki otomobilin çarpışması sonucu MCBÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ataç'ın da aralarında olduğu 5 kişi yaralandı.

Akılalmaz kaza! Araç, duvar ile direk arasında asılı kaldı Eyüpsultan'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç, bahçe duvarı ile elektrik direği arasında asılı kaldı. İlginç kazada araç içerisinde bulunan iki kişi yaralandı.