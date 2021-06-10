Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kayseri'de oturan Firdevs Öztürk (52) ve Mehmet Turhan (55) 19 Mayıs'ta ortadan kayboldu. Evlenip boşandıktan sonra tekrar birlikte yaşadıkları öğrenilen çiftin çocukları, kayıp ihbarında bulundu. Bunun üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, ikiliyi bulmak için çalışma başlattı. Ekipler, bilgi toplayabilmek için çiftin yakınlarıyla görüştü. Mehmet Turhan’ın kardeşi Yusuf Turhan çelişkili ifadeler verince polis şüphelendi. Ekipler, yaptıkları araştırma sonucu Yusuf Turhan’ın Kocasinan ilçesi kırsal Emmiler Mahallesi'ndeki evinin yanına yeni tandır yaptığını öğrendi. Ekipler, evde kadavra köpeğiyle arama gerçekleştirdi. Köpek, tandıra yaklaşınca havlamaya başladı.

TANDIR KÜREKLE KIRILDI

Tandırı kürekle kıran güvenlik güçleri, iki ceset ile karşılaştı. Cesetlerin Firdevs Öztürk ile Mehmet Turhan’a ait olduğu belirlendi. Cenazeler otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Yusuf, eşi Nejla ve oğlu Bedirhan Turhan gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen zanlılardan baba oğul tutuklandı, Nejla Turhan ise adli kontrol şartıyla salıverildi. Şüphelilerin adliyeden çıkarılışı sırasında yakınları tepki gösterdi. Bu arada, maktullerin cenazeleri otopsi sonrası yakınları tarafından alınıp Emmiler Mahallesi’ndeki mezarlığa defnedildi.

"SEN BENİ ÖLDÜRMEZSEN BEN SENİ ÖLDÜRECEĞİM"

Öte yandan Mehmet Turhan'ın olaydan kısa bir süre önce mal meselesi yüzünden husumetli olduğu kardeşine mektup yazdığı ortaya çıktı. Mektupta "Sana bir fırsat veriyorum. Ya beni öldür, ya da öldürttür. Yüzleştikten sonra seni öldüreceğim. Şerefim ve namusun için herkese ibret olsun diye yapacağım" yazdığı aktarıldı.

KIZ KARDEŞLERİNE İŞKENCE YAPIP BOĞMUŞLAR

Ayrıca Mehmet Turhan ile Yusuf Tuhran hakkında şoke eden bir iddia da ortaya atıldı. İkilinin, kız kardeşleri Hava Turhan'a kocasından boşanması için işkence ettiği ileri sürüldü. Hava Turhan'ın ise kocasına geri döndüğü belirtildi. Ardından ağabeylerinin yakalyıp önce elektrik verdikleri sonra boğarak öldürdükleri dile getirildi. Cesedini ise Kocasinan İlçesi Emmiler köyünden geçen Kızılırmak'a attıkları aktarıldı. Köylüler tarafından fark edilen cenaze, sudan çıkarılarak Taşhan köyünün garipler mezarlığına gömüldüğü ifade edildi. Ancak Yusuf Turhan bu suçlamaların asılsız olduğunu öne sürdü.