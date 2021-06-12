Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Anadolu yakasının en büyük 2’nci yeşil alanı olan koru, Üsküdar Belediyesi’nin Bakım ve Rehabilitasyon Projesi ile İstanbulluların doğayla bütünleşebilecekleri yeni bir alan olarak hizmete sunulacak.

Projeyle ilgili basın toplantısı düzenleyen Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, doğaya saygılı ve korumacı bir belediye olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Türkiye’de örnek gösterilen güzel bir projeye daha imza atacaklarını söyledi.

VALİDEBAĞ KORUSU DÖNÜŞECEK

Türkmen, şunları kaydetti: “Yaklaşık 200 yıl önce 3. Selim tarafından annesi Mihrişah Valide Sultan adına yaptırılan, bugün bakımsızlıktan ve kontrolsüzlükten ekolojik dengesini yitirmek üzere olan Validebağ Korusu’nu adeta cennetten bir köşeye dönüştüreceğiz. Korumuzda bakımsızlıktan kuruyan ağaçlara can vereceğiz. Açık atık sular, korudaki tüm canlıların yaşamını tehlikeye atıyor. Kontrolsüz köpeklerin saldırısı yüzünden her ay 150’den fazla yaralanma olayı yaşanıyor. Bu durumu kontrol altına alacağız. Üsküdar Belediyesi olarak 1999 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın girişimiyle sit alanı ilan edilen korumuzu, bu konumuna uygun şekilde kurtarmak için harekete geçiyoruz.”

YENİ YAPIYA İZİN YOK

Validebağ Korusu’nda hâlen 7 bin kadar ağaç bulunduğunu belirten Türkmen, koruya 7 bin adet daha yeni ağaç dikileceğini, mevcut yapılar dışında kesinlikle yeni bir yapıya izin verilmeyeceğini vurguladı.

Validebağ Bakım ve Rehabilitasyon Projesi’ne önümüzdeki hafta başlayacaklarını dile getiren Türkmen, sözlerini, “Bakım ve rehabilitasyon çalışmalarını bir yıl gibi kısa bir sürede tamamlayıp bitirmek istiyoruz. 2022’nin ilk aylarında inşallah projeyi bitirip herkesin kullanımına sunmuş oluruz. Proje tamamlandığında 60 temizlik, 30 kadar da güvenlik görevlisi tahsis edilecek. Tüm Üsküdar ve İstanbullular cennet gibi bir koruda huzur içinde vakit geçirebilecekler, buranın keyfini yaşayabilecekler” diye tamamladı.