Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Marmara Denizi'ni adeta esir alan müsilaj (deniz salyası) ile mücadele için başlatılan "Marmara Hepimizin" seferberliği sürerken, akademisyenler de müsilaj konusundaki araştırmalarını sürdürüyorlar. Erzincan’daki akademisyenler, deniz salyasındaki mikroalglerin tespiti ve bunların temizlenmesine yönelik çalışma yaptı.

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Köksal Pabuçcu, ekibiyle birlikte deniz salyasına karşı çalışma başlattı. Sona gelinen çalışmada, deniz salyasından yaralara merhem olacak kozmetik jel ve krem yapılabileceği kaydedildi.

"KOZMETİK JEL VEYA KREM TASARLAMAYI PLANLIYORUZ"

Yaklaşık 4 aydır Marmara Denizi'ni etkisi altına alan deniz salyası ile ilgili olarak müsilajın mikroalg florasını tespit ettiklerini belirten Prof. Dr. Köksal Pabuçcu, "Deniz salyasına neden olan fitoplanktondaki mikroalg (su yosunları) denilen mikroorganizmalar üzerinde yaptığımız çalışmanın sonuçlarını üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Akın Levent’le paylaştık. Araştırmada, öncelikle müsilajın kaynağı olarak kistik yapı gösteren fitoplanktondaki mikroalglerin florasını tespit ettik" dedi.

3 GÜN İÇERİSİNDE OLUMLU SONUÇ VERDİ

Müsilajı farmasötik açıdan değerlendirmeyi planladıklarını belirten Prof. Dr. Pabuçcu, deniz salyasından kozmetik bir jel ya da krem tasarlamayı planladıklarını ifade etti.

Prof. Dr. Pabuçcu, deniz salyasının oksijenize edilerek elemine edilmesi konusunda da çalışma başlattıklarını açıklyarak, deniz salyasından ürettikleri merhemin elinde yara ve nasır bulunan bir akademisyenin elinde denendiği ve 3 gün süre içerisinde olumlu sonuç verdiğini de sözlerine ekledi.

Müsilaj uzaydan böyle görüntülendi! 10 günde 3'e katlandı Marmara Denizi'ndeki müsilaj İstanbul Teknik Üniversitesi Uydu Haberleşme ve Uzaktan Algılama Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından uzaydan görüntülendi. Görüntülerde 10 günde 3 kattan daha fazla müsilaj artışı olduğu ve müsilajın en çok İzmit Körfezi ile çevresi, İstanbul'da Anadolu Yakası'nın kıyı alanları ve Adalar civarında olduğu belirlendi.

Müsilaj turizmi vurdu Marmara Denizi'ni derinden etkileyen müsilaj (deniz salyası) önce balıkçılığı, şimdi de turizmi yaraladı. Denize girmekten çekinen vatandaşlar turizm bölgelerindeki rezervasyonlarını birer birer iptal ettiriyor.