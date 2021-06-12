Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Başakşehir’de16 yaşındaki M. D. evinin bulunduğu sokaktan çıktı ve yan sokaktaki komşusundan şarj aleti almaya gitti.

İKİ KÖPEK BİRDEN SALDIRDI

Genç kıza başka bir komşusunun pitbull cinsi iki köpeği saldırdı. Köpeklerin saldırısından mahallelinin yardımıyla kurtarılan genç kız Başakşehir Çam ve Şakura Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.

56 DİKİŞ ATILDI

Saldırı sonucunda vücudunun çeşitli yerlerinde ağır yaralar oluşan genç kıza 56 dikiş atıldı. Köpeklerin 16 yaşındaki M.D’e saldırdığı anlar ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

KÖPEKLER REHABİLİTE MERKEZİNE GÖTÜRÜLDÜ

Saldırı sonrasında polis ekiplerinin müdahalesi ile çevreye zarar veren iki pitbull cinsi köpek çevre güvenliği alındıktan sonra, sakinleştirilerek sahibi Zeynep Bestan’ın eşliğinde Başakşehir İlçe Rehabite Merkezine götürüldü.

“KIZIN DURUMU PERİŞAN”

Köpek seslerini duyup dışarı çıktığını söyleyen mahalle sakini Mikail Akgün, “Hemen köpeğe koştum. Köpeklerin azgın olduğunu biliyorduk. Komşu ile oğlu olmasaydı köpekler kızı öldürürdü. Kızın durumu perişan. Günde iki sefer pansumana gidiyor” ifadelerini kullandı.

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