Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yürek yakan olay Mardin'in Nusaybin ilçesinde meydana geldi. 2 genç öğretmen karşıdan karşıya geçerken bir otomobilin altında kaldı. Hastaneye kaldırılan 2 genç kadın tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

HASTANEDE HAYATLARINI KAYBETTİLER

Plaka ve sürücüsü henüz öğrenilemeyen hafif ticari araç, Mardin Yolu Caddesi üzerinde yolun karşısına geçmeye çalışan Suzan Basın (28) ve Büşra Yıldız'a (27) çarptı. Kazada ağır yaralanan Basın ve Yıldız, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekibince Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Nusaybin Oğuzhan İlkokulunda öğretmen oldukları öğrenilen Basın ve Yıldız müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Nusaybin İlçe Milli Eğitim Müdürü Ümit Çetin hastaneye gelerek yetkililerden bilgi aldı.

Genç futbolcuya kaza şoku: Su almaya indi araba çarptı İdman dönüşü şu almak üzere takım otobüsünden inerek karşıya geçmeye çalışan genç futbolcuya araba çarptı. Hastaneye kaldırılan futbolcunun ayağında ve omzunda kırıklar tespit edildi.

Bolu'da evinin önünde oynarken araba çarpan çocuk ağır yaralandı Bolu'da, evinin önünde oynarken yola çıkan 2,5 yaşındaki çocuk hafif ticari aracın çarpması sonucu ağır yaralandı.