Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Eczacılık Fakültesinden Prof. Dr. Köksal Pabuçcu, ekibinde yer alan Dr. Gizem Özkemahlı, Dr. Hüseyin Akşit, Dr. Kerim Haydar, araştırma görevlisi Sefa Gözcü ile birlikte deniz salyasındaki mikroalglerin tespiti ve bunların temizlenmesine yönelik yaptıkları çalışmada sona doğru yaklaştıklarını kaydetti.

YARA VE NASIRI 3 GÜNDE İYİLEŞTİRDİ

Müsilajda bazı farmasötik değere sahip alglerin olduğunu ve bu alglerin farmasötik açıdan değerli primer ve sekonder metabolitleri ürettiklerini kaydeden Pabuçcu “Ekip olarak, bu metabolitlerin farmasötik özelliklerin çalışmayı ve bu müsilajı farmasötik açıdan değerlendirmeyi ve deniz salyasından kozmetik bir jel ya da krem tasarlamayı planlıyoruz. Deniz salyasının oksijenize edilerek elemine edilmesi konusunda da bir çalışma başlattık, suya onda bir oranında deniz salyası katıp oksijenize ederek salyayı dağıttık. Bu şekilde hem salyanın çözüldüğünü, hem de alglerin olumsuz şartlardan ve sürekli müsilaj ürettikleri kist yapısından kurtarılabileceğini gördük” dedi. Pabuçcu, deniz salyasından ürettikleri merhemin elinde yara ve nasır bulunan bir akademisyenin elinde denendiği ve üç gün süre içerisinde olumlu sonuç verdiğini de sözlerine ekledi.

Marmara Denizi'nden 4 günde 1197 metreküp müsilaj temizlendi Müsilajla mücadelede son durum: Bakan Kurum, Marmara Denizi'nden 4 günde 1197 metreküp müsilaj temizlendiğini bildirdi.

Müsilaj uzaydan böyle görüntülendi! 10 günde 3'e katlandı Marmara Denizi'ndeki müsilaj İstanbul Teknik Üniversitesi Uydu Haberleşme ve Uzaktan Algılama Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından uzaydan görüntülendi. Görüntülerde 10 günde 3 kattan daha fazla müsilaj artışı olduğu ve müsilajın en çok İzmit Körfezi ile çevresi, İstanbul'da Anadolu Yakası'nın kıyı alanları ve Adalar civarında olduğu belirlendi.