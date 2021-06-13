Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Haftanın son günü hava nasıl olacak? Meteoroloji tarafından yapılan son dakika değerlendirmesine göre, yurdun büyük bir kısmında öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Yağışların özellikle Marmara, İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu bölge geneli ve Doğu Anadolu'nun kuzeyinde etkili olması bekleniyor. Sabah saatlerinde açık olan havanın öğle saatlerinde bulutlanması ile yağışların başlayacağı öngörülüyor.

SICAKLIKLAR MEVSİM NORMALLERİNDE

Yağışlar ile birlikte hava biraz serinlese de yurt genelinde önemli bir değişiklik beklenmiyor. Sıcaklıklar mevsim normalleri civarında ve yer yer altında seyredecek.

Rüzgarın, genellikle kuzey ve batı yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere hafif sağanak yağışlı 26

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 26

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu 30

Adana: Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 31

Antalya: Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27

Samsun: Parçalı bulutlu 23

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 22

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların öğle saatlerinden sonra kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.) 22

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 34

İstanbul'u sağanak ve dolu vurdu Meteoroloji son dakika haberi: İstanbul'da aniden bastıran gök gürültülü sağanak ile ilgili Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden açıklama geldi. Açıklamada "Sel, yıldırım, ulaşımda aksamalar, kuvvetli rüzgar ve yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" uyarısında bulundu.