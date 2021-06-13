Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, dün gece saatlerinde Nusaybin ilçe merkezi Mardin Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi.

Yolun karşısına geçmeye çalışan Büşra Yıldız (27) ve Suzan Basın’a (28) yolda hızla ilerleyen ve plakası öğrenilemeyen hafif ticari araç çarptı.

Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Yıldız ve Basın, burada yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Nusaybin Devlet Hastanesine kaldırıldı. Talihsiz öğretmenler, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

KAZA SANİYE SANİYE KAYDEDİLDİ

Yıldız ve Suzan’ın hayatını kaybettiği kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Görüntülere göre, yaya şeridinden ilerleyen 2 öğretmenin önünden önce 2 motosikletli geçiyor. Bir süre bekleyen öğretmenlere daha sonra, refüje yaklaştıkları sırada hızla ilerleyen hafif ticari aracın çarptığı görülüyor.



Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

Hatay'da feci kaza: 3 ölü, 4 yaralı Hatay'da meydana gelen trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Akılalmaz kaza! Araç, duvar ile direk arasında asılı kaldı Eyüpsultan'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç, bahçe duvarı ile elektrik direği arasında asılı kaldı. İlginç kazada araç içerisinde bulunan iki kişi yaralandı.