Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, geçtiğimiz gün Bursa Kapalı Çarşı Tuz Pazarı girişinde bulunan bir çay ocağında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, iş yeri sahibi Alpaslan Alp, 20 gün önce durumu kötü olduğu ve işe ihtiyacı olduğu için işe aldığı gence eskiden kaldığı evinin kapısının açtı.

ÇAY OCAĞINDA İŞ VERDİ, PARASI ÇALINDI

Diğer yandan çay ocağında da iş vererek yardımcı olan Alpaslan Alp, yapılan hırsızlık karşısında hayal kırıklığına uğradı.

İş yerinden kısa süreliğine ayrılan Alp, kredi kartından 2 bin liralık alışveriş yapıldığı bildirimini görünce hemen dükkana koştu.

Çekmecede çantasını göremeyen Alp, çantasının çalındığını anlayınca bankayı arayıp kartını iptal ettirdi.

HESAPTAN 5 BİN, ÇANTADAN 8 BİN LİRAYI ÇALDI

Hesabından 5 bin lira çekilen ve aynı çantada bulunan 8 bin lira da kayıplara karışırken, Alpaslan Alp polis ekiplerine ihbarda bulundu.

İhbar üzerine olay yerine gelen Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

Ekipler eşkalini belirlediği şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

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"YOKLUĞUMU FIRSAT BİLDİ"

İhlas Haber Ajansı mikrofonlarına konuşan Alpaslan Alp, yardımcı olmak istediğini belirterek, "İşe ihtiyacı vardı. Kimsesi ve kalacak yeri yoktu. 20 gün önce işe aldım. Fakat bugün yokluğumu fırsat bilerek çekmecede içinde 8 bin lira ve kredi kartlarımın bulundu çantayı alarak kaçmış. Telefonuma mesaj gelince fark ettim. Bankayı arasam da 8 bin lira para çoktan çekilmişti. Polis ekiplerine ihbarda bulundum. Umarım en kısa sürede yakalanır." dedi. açıklamasını yaptı.

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