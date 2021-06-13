Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Milli kareteci Aleyna Eroğlu, uzaktan eğitim döneminde tarlada çalışarak hem para kazanıyor, hem şampiyonaya hazırlanıyor. Bugüne kadar katıldığı birçok şampiyonadan madalya ile dönen Eroğlu, bamya tarlasında çapa sallayarak vücudunu güçlendiriyor. Annesi ve 2 kardeşi ile birlikte çalışan Eroğlu, aşık olduğu karate sporunda ilerlemek istiyor.

ANTRENMANLARINI TARLADA YAPIYOR

Annesi ve kardeşleri ile birlikte günün ilk ışıklarıyla tarlaya geldiklerini söyleyen Eroğlu, antrenmanlarını burada yaptığını belirtti. Eroğlu, "Saatlerce çapa yapıyoruz, tarla işleri ile uğraşıyoruz. Gün içerisinde yaptığımız işler bana antrenman oluyor. Yeri geliyor ağırlık kaldırıp kollarımı güçlendiriyorum, yeri geliyor çapa yaparak bileğimi güçlendiriyorum. İşlerimizden fırsat buldukça da diğer antrenmanlarımı da tarlada yapıyorum" dedi.

"BAŞARILI OLMAK İÇİN ÇOK ÇALIŞMAK ŞART"

Spor salonlarının yeniden açılmasına sevindiğini ifade eden genç sporcu Eroğlu, "Spor salonları kapalıyken sadece tarlada antrenman yapabiliyordum, şimdi spor salonundan da istifade ediyorum. Bu beni biraz yorsa da başarılı olmak için çok çalışmak şart. Bugüne kadar katıldığım müsabakaların çoğundan madalya ile döndüm. Başarı ve ardından gelen ödül beni mutlu ediyor. İnşallah bundan sonra da başarılarıma başarı katarak severek yaptığım karate sporunda ilerleyebildiğim yere kadar ilerleyeceğim" diye konuştu.

Tarlasına gitti, hayatının şokunu yaşadı Jeolojik yapısı sebebiyle Konya'da her geçen gün obruk sayısı artıyor. Son olay yine bir tarlada gerçekleşti.