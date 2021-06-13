Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Uzunköprü ilçesine bağlı Atatürk Mahallesi'nde oturan K.G, önceki akşam gece geç saatlere kadar alkol aldı. Daha sonra eve doğru sallana sallana yola koyuldu. Yolda yürürken tahta kapılı bir ahır gördü. Gizlice kapıyı açtı, içeri daldı. Burada bulunan keçilerden birini kucaklayıp evine götürdü. Ardından yatakta sızıp kaldı. Sabah ayıldı, elini yüzünü yıkamak için lavaboya doğru gitti. Bu esnada bir keçiyle karşılaştı. Alkolün etkisiyle hayal gördüğünü düşündü ve gözlerini ovuşturdu ancak keçi hâlâ karşısında duruyordu. Bir süre düşünen şahıs, gece olanları hayal meyal hatırladı. Yaptığından utandı ve durumu Mahalle Muhtarı Çetin Arslan'a anlattı. Arslan da keçiyi sahibine ulaştırdı.

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