Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Trafik kazasın yine canlara mal oldu. Feci olay Tekirdağ Hayrabolu ilçesinde meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkan araç karşı şeride girerek başka bir otomübile çarptı. Kazada 1 kişi öldü, 3 kişi ise yaralandı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTULAMADI

Kaza, Süleymanpaşa-Hayrabolu karayolu Yörükler Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, R.C. hakimiyetindeki otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak, karşı şeride geçti. Karşı şeride geçen araç, o sırada karşıdan gelen A.A. hakimiyetindeki otomobil ile kafa kafaya çarpışarak trafik kazası meydana geldi. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler, araçta yolcu olarak bulunup kazanın etkisiyle yaralanan H.C., R.C., Y.E. ve M.K.’ye ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye sevk etti. Kalp masajı ile hayata döndürülen H.C., hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, diğer yaralıların tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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