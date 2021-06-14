Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kastamonu’nun Hanönü ilçesine bağlı Kavak köyünde akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Geçen hafta pazar günü köye gelen 11 kişi “Biz AFAD görevlisiyiz. Köyde heyelan ve deprem önleyici çalışmalar yürüteceğiz” dedi. Köylülerin ses etmemesi üzerine şahıslar, 3 gün sonra ormanlık alanda iş makineleriyle çalışma başlattı. Ağaçları kesip 400 metre yol açan grup, iki ayrı bölgede kazı yaptı. 3 gün boyunca kazı yapan şahıslar, köylülerin yaklaşmaması için de muhtara cami hoparlöründen “Kazı bölgesinde gaz sızıntısı olabilir. Evlerinizde kalın. Oraya gitmek tehlikeli ve yasaktır” şeklinde anons çektirdi.

JANDARMA EKİPLERİ ORTAYA ÇIKARDI

Bir süre sonra olayı duyan Jandarma ekipleri, durumdan şüphelenip ormanlık alan gitti. Ekipler, 11 kişinin AFAD görevlisi değil define avcısı olduğunu belirledi. Kazı belgelerinin şüpheliler tarafından hazırlandığı tespit edildi. Bunun üzerine yaşları 28-45 arasında değişen zanlılar gözaltına alındı. Ruhsatsız silahlara, kazı malzemeleri ile iş makinelerine de el konuldu. 20 metre ve 100 metre derinliğinde çukurlar açan ekipte kamu personelinin de olduğu ortaya çıktı. Gerçeği öğrenen köylüler “Gazdan zehirleneceğiz diye dışarı çıkamadık. Korkudan kapı pencere kilitli oturduk” dedi.

