Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İzmir'deki bir hastanede ameliyat hemşiresi olarak çalışan 29 yaşındaki Şebnem Eylül Köker, 4 Haziran’da 24 saatlik nöbet sonrası iddiaya göre erkek arkadaşı T.B. ile görüşmek için İstanbul’a gitti. İkili, Kadıköy Caferağa Mahallesi’nde bulunan bir pansiyonun 3. katındaki odaya yerleşti. 6 Haziran gecesi, odanın penceresinden aşağı düşüp öldü.

"ARAMIZDA DUYGUSAL İLİŞKİ VARDI"

Durumu şüpheli bulan polis, sevgilisini gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na getirilen şüpheli, soruşturmayı yürüten savcılığa çıkarıldı. Şahıs, buradaki ifadesinde “Şebnem ile aramızda duygusal bir ilişki vardı. O gün aramızda bağrışma oldu. Ben fiziksel temasta bulunmadım. Uzak durdum. İki kere camın kenarında gördüm. Seni görmek istemiyorum deyince ben başka bir odaya gittim. Camlar zaten açıktı. Yatarken pat diye bir ses duydum. İlk önce ne olduğunu anlamadım. Sokaktan sonra insan sesi gelmeye başladı. Cama koştum. Aşağıya bakınca orada olduğunu gördüm. Sonra koşarak yanına gittim. Ben tenteye düştüğünü zannettim" şeklinde konuştu.

Hemşire Şebnem'e ne oldu? İzmir'de 24 saatlik nöbetten çıktıktan sonra İstanbul'da bir pansiyona gelen Şebnem Eylül Köker, 3. kattan düşüp öldü. Sevgilisi intihar dedi, babası yalanladı. Olayın perde arkası bilinmiyor...

ERKEK ARKADAŞI SERBEST

Ardından savcılık, T.B’yi "başkasını intihara yönlendirme halinde intiharın gerçekleşmesi" suçundan tutuklanması talebiyle nöbetçi hâkimliğe gönderdi. Ancak Anadolu 1. Sulh Ceza Hâkimliği bu talebi reddetti. Zanlı, adli kontrol şartıyla salıverildi.

"KIZIN KUCAĞIMDA ÖLDÜ"

Bu karar, genç kızın babası Abdullah Köker’i öfkelendirdi. Baba Köker “Kızım nöbetten sonra hastaneden alıp havaalanına bıraktım. Beni akşam 23.30’da başka bir numaradan arayıp ‘Baba benim telefonum denize düştü’ dedi. Konuşurken sesi titriyordu. Sabah 5 gibi dayıları evime gelip acı haberi verdi. İstanbul’a gittim. Kızımın beni aradığı numarayı aradım ama açmadı. Sonra geri dönüş yaptı ‘Kızın kucağımda öldü. Elinden tutamadım. Düşmesini engelleyemedim’ diye konuştu. Benim kızım intihar etmedi. T.B. çelişkili ifadeler veriyor. Aralarında itiş kakış olmuş” dedi.

"BENİ BURADAN KURTARIN"

Kızının ‘telefonum düştü’ dedikten sonra mesajlaştığına dair kanıtlar olduğunu belirten Abdullah Köker, şöyle devam etti: Şebnem arkadaşlarıyla mesajlaşmış. ‘Beni buradan kurtarın’ diye yazmış. Arkadaşı, sosyal medya hesabına baktığında dondurulduğunu görmüş. Zanlı ifadesinde evli olduğunu, karısıyla telefonda konuşurken ‘canım’ dediği için kızımın sinirlendiğini söylüyor. Kızım da arkadaşıyla mesajlaşmasında T.B’nin başka kişilerle de ‘canım’ diye konuştuğunu ve bunu yakaladığını söylemiş. O gece oteldekiler de küfürler duymuş. Ben şüphede değilim, ben eminim. Benim kızım katledildi. Bu elimdeki belgelerle sesimin gittiği yere kadar bağıracağım. Gerekirse o otelin önünde kendimi yakacağım. Benim kızım intihar etmedi. O çok iyi birisiydi. Azından hayır kelimesi çıkmazdı.

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