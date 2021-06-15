Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Cennetayağı Mahallesi'nde kavga ihbarı üzerine olay yerine giden polis ekipleri, ikametin kapısını çalmaya başladı. Kapı açılmayınca ekipler bitişik yan dairenin camından eve girdi.

EVDE YAKALANDI

Evin balkonunda bir kadın ve bir erkeğin kanlar içindeki cansız bedenleri ile karşılaşıldı. Bu sırada evin kapısında bekleyen polis ekibi, cinayet zanlısı M.D.’yi evden çıkmak isterken yakaladı.

Oğullarının bıçaklı saldırısına uğradığı düşünülen anne Sevgi D.(46) ve baba Şenol D'nin (47) cenazeleri olay yerinden alınarak otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumuna sevk edildi. Sabah saatlerinde ise cinayet şüphelisi M.D. geniş güvenlik tedbirleri altında adliyeye getirilerek savcılık soruşturmasına alındı.

35 SUÇ KAYDI VARMIŞ

Cinayet şüphelisi M.D.’nin bir süre önce İzmir T Tipi Kapalı Cezaevinden izinli çıktığı ve uyuşturucu madde kullanımı dahil 35 suç kaydı bulunduğu öğrenildi.

Kocası ve görümcesini uykuda öldürdü! Kayınvalidesi son anda kaçtı Osmaniye'ye merkeze bağlı Köyyeri köyünde bir kadın, kocasını ve görümcesini uyurlarken başlarına av tüfeği ile ateş ederek öldürdü. Evde bulunan katil zanlısı kadının kayınvalidesi de ölmekten son anda kaçarak kurtuldu.

Başka kadınla evlenmek isteyen babasını öldürdü Osmaniye'de meydana gelen olayda, 20 yaşındaki genç kız, annesinde boşanıp başka kadınla evlenmek isteyen babasını bıçaklayarak öldürdü.