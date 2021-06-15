Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Korkunç cinayet Balıkesir'de meydana geldi. Henüz 20 yaşında 35 suç kaydına sahip şahıs, kesici aletle anne ve babasını katletti. Yakalandıktan sonra cinayetle alakalı ifadeleriyle kan donduran şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

CİNAYETi, KESİCİ ALETLE İŞLEDİ

Ş.D'ye (47) ait Cennetayağı Mahallesi 781. Sokakta bulunan 5 katlı binanın 4. katındaki evden bağrışma sesini duyan vatandaşlar durumu polise bildirdi. Eve gelerek kapıyı açamayan ekipler, yan daireden camından girdi. Evde arama yapan ekipler, Ş.D ve eşi S.D'yi (46) balkonda hareketsiz hâlde buldu. Oğullarının bıçaklı saldırısına uğradığı düşünülen anne ve babanın cenazeleri olay yerinden alınarak otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumuna sevk edildi. Sabah saatlerinde ise cinayet şüphelisi M.D. geniş güvenlik tedbirleri altında adliyeye getirilerek savcılık soruşturmasına alındı.Cinayet şüphelisi M.D (20), polisler tarafından gözaltına alındı.

KAN DONDURAN SAVUNMA

Emniyetteki sorgusunda “Bunların katli vacip” diyerek herkesi şoke eden M.D, geniş güvenlik tedbirleri altında adliyeye sevk edildi. Savcılık soruşturmasında susma hakkını kullanan M.D, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak Burhaniye Cezaevine gönderildi.

Cezaevinden çıktı, anne ve babasını katletti Balıkesir’in Edremit ilçesinde bir gencin anne ve babasını evlerinin balkonunda kesici alet ile öldürdüğü ileri sürüldü.