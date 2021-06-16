Bursa İnegöl'de hareket halindeki otomobilin başka bir otomobile arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.
Ertuğrulgazi mahalesi'nde meydana gelen kazada, seyir halindeki Hasan U. yönetimindeki otomobil, önünde seyreden Mustafa P.'nin kontrolündeki otomobile arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle iki araç da savruldu.
Kazada sürücüler yaralanmazken otomobilde bulunan 3 farklı kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldılar. Sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.