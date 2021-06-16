Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul'da etkisini gösteren sağanak yağış ve lodos Marmara Denizindeki müsilajı kıyıya sürükledi.

Bostancı'da kıyıya vuran lodos sahilde müsilaj tabakaları oluşmasına yol açtı.

KIYIYA YAYILDI

Lodosun etkisiyle kenara vuran müsilaj sahil boyunca yayıldı.

Sabah saatlerinde başlayan sağanak yağış ve lodos kara ve deniz ulaşımını da olumsuz etkiledi.

Caddebostan Sahili'nde müsilaj yeniden yoğunlaştı! Marmara'nın kabusu haline gelen müsilaj (deniz salyası) Caddebostan'da yeniden yoğunluğunu artırdı.

İstanbul’daki müsilaj uzaydan görüntülendi İstanbul sahillerini kilometrelerce kaplayan musilaj (deniz salyası) uzaydan görüntülendi. Çekilen fotoğraflar felaketin boyutunu gözler önüne serdi.