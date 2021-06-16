Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sabah saat 07.00 sıralarında Belek turizm bölgesinde deniz üzerinde oluşan dev hortum denizden karaya doğru ilerleyerek, Boğazkent Mahallesi'nde bir otelin bahçesini adeta savaş alanına çevirdi.

Otel içinden cep telefonuyla çekilen görüntülerde bahçedeki şemsiyelerin hortumun şiddetiyle parçalanıp savrulması saniye saniye kaydedildi.

3 DAKİKA SÜRDÜ, DAĞITTI GEÇTİ

Yaklaşık 3 dakika devam eden hortum daha sonra etkisini kaybederken, geriye dağılmış haldeki bahçe kaldı.

Oturma gruplarının ve şemsiyelerin parçalandığı otel bahçesinde zarar görmedik alan kalmazken, kimsenin burnunun bile kanamaması teselli kaynağı oldu.

Sinop’ta denizde hortum oluştu Sinop’ta gün boyu etkili olan yağmur ve rüzgarla birlikte denizde hortum oluştu.

Fırtına ve hortumları daha çok göreceğiz İzmir Çeşme’ye bağlı Alaçatı’da geçtiğimiz günlerde yaşanılan hortum felaketinde 18 kişi yaralandı, birçok araç da hasar meydana geldi. Bunun ardından vatandaşlarda tedirginlik başladı. Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Meteoroloji Mühendisleri Odası Başkanı Fırat Çukurçayır, hortumlarla ilgili gazetemize bilgi verdi.