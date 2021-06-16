Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Havaların ısınmasıyla birlikte, boğulma vakaları artmaya başladı. Yüzmek için güvenli olmayan; çay, göl, kanal gibi sulara girme sebebiyle artış gösteren bu vakalara bir yenisi de Ankara'da eklendi. Yürek yakan haber Ankara Çayına giren küçük bir çocuktan geldi.

9.10 YAŞLARINDAYDI

Alınan bilgiye göre, Sincan ilçesi İstasyon Mahallesi'nde Ankara Çayına serinlemek için giren ikisi kardeş olduğu öğrenilen 9-10 yaşlarındaki çocuktan birisi akıntıya kapıldı. Çocukların seslerini duyan bir kişi itfaiye ve ambulanstan yardım istedi. Akıntıya kapılan çocuk itfaiye ekipleri tarafından sudan çıkarılarak ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Yapılan müdahaleye rağmen ismi henüz öğrenilemeyen çocuk hayatını kaybetti. Polis olay yerinde inceleme başlattı.

DSİ’den su yapılarında boğulma uyarısı Türkiye genelinde sıcak havalar nedeniyle serinlemek için baraj, sulama kanalı ve göletlere girenler boğulma tehlikesiyle karşı karşıya kalırken, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünden konuya ilişkin uyarı geldi.

Bir buçuk ayda 357 kişi boğulmaktan kurtarıldı Sakarya’nın Karasu ilçesi sahili hafta sonu tatilinde doldu taştı. Karasu başta olmak üzere şehrin kuzey sahillerinde bir buçuk ayda yaklaşık 357 kişi cankurtaran ekipleri tarafından boğulmaktan kurtarıldı.