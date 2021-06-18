Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Meteoroloji son dakika: İstanbul hava durumu ile ilgili flaş değerlendirme geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara, Batı Karadeniz, Eskişehir, Artvin, Muğla, Antalya, Samsun, Ordu ve Trabzon'da sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Yurdun diğer kısmında ise havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

İSTANBUL VE TRAKYA'YA SARI KOD UYARISI

Meteoroloji; İstanbul, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ için sarı kodlu uyarı verdi. Yağışların bu illerde ve çevrelerinde aralıklı ve yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

SICAKLIKLAR 2-4 DERECE ARTABİLİR

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklıklarının 2-4 derece artacağı, yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği öngörülüyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 27

İstanbul: Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 26

İzmir: Parçalı ve az bulutlu 30

Adana: Parçalı ve az bulutlu 31

Antalya: Az bulutlu zamanla parçalı bulutlu öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28

Samsun: Parçalı, yer yer çok bulutlu, iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 24

Trabzon: Parçalı, yer yer çok bulutlu, iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 29

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 38

Sağanak yağışlar devam edecek Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyılarının yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Marmara Bölgesi (Kırklareli ve Edirne dışında), Antalya, Burdur, Isparta, Afyonkarahisar, Sinop, Samsun, Ordu, Amasya ve Tokat çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.