Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu, TBMM Başkanlığına sunulan "4. Yargı Paketi"ne ilişkin açıklama yaptı.

Akbaşoğlu'nun açıklamasından öne çıkan başlıklar şöyle;

İDARENİN CEVAP SÜRESİ AZALTILDI

İdarenin 60 gün olan cevap verme süresini 30 güne indiriyoruz. İdari başvurmasa süresi 60 gün olarak korunuyor.

TEBLİGATLAR E-POSTA İLE GÖNDERİLECEK

Banka ve kredi kartı suçlarında mağdurun oturduğu yer mahkemeleri de yetkili olacak. Adalete kolay ulaşılabilirlik bakımından tebligatların eğer dosyasında varsa, şüpheli sanık, mağdur e-posta, faks gibi iletişim araçlarıyla bildirmesini sunuyoruz.

Katalog suçlarda bir kişinin tutuklanabilmesi için kuvvetli suç, şüphenin somut delillere dayandırılmasını düzenliyoruz.

DÖRT AYDA BİR SORUŞTURMA

Şüpheli veya sanığın adli kontrol yükümlülüğünün devam edip etmemesine en geç dört ayda bir soruşturma sırasında Cumhuriyet Başsavcılığı talebi üzerine sulh ceza hakimi, kovuşturma sürecinde resen ilgili mahkemece karar verileceği hüküm altına alınıyor.

ADLİ KONTROL SÜRESİNDE DEĞİŞİKLİK

Adli kontrol altında geçecek süre, Ağır Ceza Mahkemesi görev alanına girmeyen işlerde en çok iki yıl olarak belirleniyor. Bu süre gerekçesi de gösterilmek suretiyle bir yıl uzatılabilecek. Ağır ceza Mahkemesi’nin görev alanına giren işlerde adli kontrol süresi en çok üç yıl olarak düzenleniyor. Bu süre gerekli hallerde üç yıl daha uzatılabilecek. Terör suçlarında dört yıl olarak düzenlenecek.

AYM'DE STAJ İMKANI

Sulh Ceza Hakimliği’nin adli kontrol itirazları Asliye Ceza Mahkemesi’ne yapılacak. Anayasa Mahkemesi Kanunu’nda düzenleme yapılarak, stajyer hakim ve avukatların Anayasa Mahkemesi’nde staj yapabilmelerine imkan sağlıyoruz.