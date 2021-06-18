Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Son dakika haberine göre; İstanbul'un bazı bölgelerinde sağanak etkili oluyor. Gökyüzünü aniden kaplayan kara bulutlar ile gün adeta geceye dökerken, bastıran sağanak yağış bazı vatandaşları hazırlıksız yakaladı. Batı ilçelerinde etkili olan yağmur, merkeze doğru ilerliyor.

Şişli, Beyoğlu, Bayrampaşa, Beylikdüzü, Arnavutköy, Sultangazi, Zeytinburnu, Fatih civarında devam eden sağanaktan korunmaya çalışan vatandaşlar, dükkanlara, otobüs duraklarına ve binaların tentelerinin altına sığındı.

Taksim Meydanı'nda birçok kişi yağmura hazırlıksız yakalandı. Vatandaşlar duraklara ve iş yerlerine sığınarak yağmurdan korunmaya çalıştı.

Gaziosmanpaşa’da Eyüp'e çıkan bir yol ise adeta göle döndü. Araçlar yolda güçlükle ilerledi. Bir kamyote ise göle dönen yolda bozularak orada kaldı.

BEYOĞLU'NDA CADDELER SULAR ALTINDA KALDI

Beyoğlu ve Kağıthane, aniden bastıran yağış sonrası sular altında kaldı. Araçlar, trafikte ilerlemekte güçlük çekti.

SULTANGAZİ'DE ARAÇLAR SUDA MAHSUR KALDI

Sultangazi Cebeci Mahallesi'nde bir sokak suyla doldu. Sokakta park halindeki araçlar su altında kaldı. Bölgeye belediye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları devam ediyor.

BAYRAMPAŞA'DA ALT GEÇİDİ SUBASTI

Bayrampaşa'da geçtiğimiz günlerde sağanak yağışta bir araç alt geçitte mahsur kalmış, araç içerisindekiler ise çevredeki vatandaşlar tarafından kurtarılmıştı. Bugün İstanbul'da aniden bastıran sağanak yağış nedeniyle Bayrampaşa Maltepe'deki alt geçit yine suyla doldu. Belediye ekipleri herhangi bir sıkıntı yaşanmaması için alt geçidi ulaşıma kapattı.

Alt geçitteki suyun tahliye edilmesi için çalışmalar başladı.

İstanbul ve Trakya için 'sarı kod' uyarısı Meteoroloji'den son dakika uyarısı geldi. 18 Haziran hava durumu ile ilgili yapılan açıklamaya göre; yurdun kuzey ve güney kesimlerinde yağış bekleniyor. Özellikle İstanbul ve Trakya'da kuvvetli ve gök gürültülü sağanak beklenirken, yağışların öğle saatlerinden sonra kuvvetleneceği öngörülüyor.