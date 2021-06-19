Aşılamada randevu usulüyle çalışıldığını, Gaziantep’teki uygulamada belli bir yoğunluk oluştuğunu anlatan Altaş, “İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa gibi büyükşehirler dahil bütün İl Sağlık Müdürlükleriyle irtibattayız. Bizden talep edilmesi hâlinde bütün şehirlerde yer tahsisi sağlayacağız. Bazı illerde ihtiyaç bulunmuyor ama yoğunluk olduğunda bunu talep edebileceklerini söylediler. İstanbul’da da birçok alışveriş merkezimiz talep edilmesi durumunda aşılama için yer tahsisine hazır. Bu konuda ne zaman bizden bir şey istenirse yardımcı olmaya hazırız” değerlendirmesinde bulundu.
AVM'ler aşılama için görece hazır
19.06.2021 - 03:11 | Son Güncelleme: 19.06.2021 - 03:12
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği (AYD) Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Altaş, salgınla mücadeleye destek için İl Sağlık Müdürlükleri ile iletişim hâlinde olduklarını aktararak “İl Sağlık Müdürlüklerinden isteyenlere aşılama çalışmaları için yer tahsisi yapıyoruz. Gaziantep’te bunun uygulamasına başladık. Van’da da var” dedi.
Etiketler : aşı randevusu,aşılama,
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