Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Aşılamada randevu usulüyle çalışıldığını, Gaziantep’teki uygulamada belli bir yoğunluk oluştuğunu anlatan Altaş, “İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa gibi büyükşehirler dahil bütün İl Sağlık Müdürlükleriyle irtibattayız. Bizden talep edilmesi hâlinde bütün şehirlerde yer tahsisi sağlayacağız. Bazı illerde ihtiyaç bulunmuyor ama yoğunluk olduğunda bunu talep edebileceklerini söylediler. İstanbul’da da birçok alışveriş merkezimiz talep edilmesi durumunda aşılama için yer tahsisine hazır. Bu konuda ne zaman bizden bir şey istenirse yardımcı olmaya hazırız” değerlendirmesinde bulundu.