Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Son dakika haberine göre; İstanbul'da deprem meydana geldi. AFAD'dan alınan bilgilere göre; İstanbul’da saat 15.07’de merkez üssü Kartal olan 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydan geldi. Sarsıntı 7.06 kilometrede gerçekleştiği kaydedildi.

Deprem İstanbul'un Avrupa ve Anadolu yakasındaki birçok ilçede hissedildi. Anadolu Yakası'nda bazı vatandaşlar depremi hissedince ev ve iş yerlerinden dışarıya çıktı. Vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı.

VALİ YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "AFAD Başkanlığından alınan bilgilere göre, bugün saat 15.07'de Kartal ilçemiz Yakacık Çarşı Mahallesi civarında 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Güvenlik ve zabıta birimlerimize intikal eden herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır" ifadelerini kullandı.

AFAD'dan yapılan açıklamada da deprem sonrası olumsuz bir ihbarın bulunmadığı belirtildi.

Deprem-tsunami gözlem istasyonu açıldı Çok disiplinli ölçüm yapan istasyon, sismik veri sağlanmasının yanı sıra, deprem sonrasında oluşabilecek bir tsunamide yaklaşık 5-7 dakikalık zaman diliminde erken uyarı bilgisi sağlayacak

BÜYÜK DEPREMİ ETKİLER Mİ?

İstanbul ve çevresindeki her sarsıntıdan sonra gündeme gelen 'Büyük İstanbul depremini tetikler mi/habercisi mi' soruları yine sosyal medyada en çok konuşulan ve merak edilenler arasında yerini aldı.

İTÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "İstanbul Kartalda M3,9 büyüklüğünde gelip geçici bir depremcik oluştu. Deprem büyük deprem beklediğimiz ana kırık üzerinde gelişmedi. Yerel bir gerginlik boşalması. Büyük depremin ayak seleri falan değil. Ardından büyük deprem beklemiyorum. Öşürtmeli haberlere kulak asmayınız" ifadelerini kullandı.