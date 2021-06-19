Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çerkezköy'deki bir dereye köpek düştü. Suda çırpınan köpeği yoldan geçenler fark etti. Vatandaşlar, hemen cep telefonuna sarılıp itfaiyeye haber verdi. Bunun üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, uzun uğraşlar sonucu köpeği kurtardı. Karaya çıkarılan hayvan, yapılan kontroller sonrası sokağa bırakıldı. İtfaiyenin kurtarma anları ise vatandaş kamerasına yansıdı.

Yağız’ı köpeğin elinden başka bir köpek kurtardı Antalya’da sevmek istediği köpeğin saldırısına uğrayan 3,5 yaşındaki çocuk, ölümden döndü. Dehşete düşüren olay, 2 Haziran’da Muratpaşa’da meydana geldi.

Cesur kadın, köpeklerine saldıran ayıyı tek başına kovaladı ABD'nin Kaliforniya eyaletinde bir kadın, köpeklerine saldırmak üzere olan ayıyı kovaladı. Kadının bu cesur davranışı kameralara yansıdı.