Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Trafik kazası yine bir cana mal oldu. Samsun'da elektrik direğine çarpan araç devrildi. Şiddetli kaza sonrası 1 kişi hayatını kaybetti. Alınan bilgiye göre 1'i çocuk 4 kişi de yaralandı.

KAYINVALİDE HAYATINI KAYBETTİ

Emre Topuz (30) idaresindeki otomobil, Karamustafalı Mahallesi'nde yol kenarında bulunan direğe çarptıktan sonra devrildi.

Kazada sürücünün kayınvalidesi Nuran Bıyık (46) hayatını kaybetti, sürücü ile eşi Elif Topuz (26) ve bir yakınlarının 2 yaşındaki çocukları Miraç Poyraz A. yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı.

TEM'de zincirleme kaza! 15 araç birbirine girdi: Yaralılar var 1 otobüs, 2 kamyon, 2 tır ve 8 otomobil TEM Otoyolu Sakarya geçişinde kaza yaptı. 15 aracın karıştığı zincirleme kazada 5 kişinin yaralandığı öğrenildi.

Kına yolunda kaza: Çok sayıda yaralı var Gaziantep'te kınaya gitmek üzere yola çıkan aile direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi üzerine tarlaya uçtu, 5'i çocuk 10 kişi yaralandı.

Mardin'de kaza: 7'si öğretmen 9 yaralı Mardin'in Midyat ilçesinde pikap ile öğretmen servisinin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 7'si öğretmen 9 kişi yaralandı.