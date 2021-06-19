Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çerkezköy ilçesine bağlı Gaziosmanpaşa Mahallesi'nde bir evin bahçesinden oynayan köpek, duvarın üstündeki demir parmaklıklara sıkıştı. Gece vakti köpeği fark eden ev sahipleri, itfaiyeyi çağırdı. Bölgeye gelen ekipleri, makine ile demirleri genişletti. Ardından hayvan çıkarıldı. Sağlık durumu iyi olan köpek, sokağa salıverildi. Geriye ise o anlara ait görüntüler kaldı.

Dereye düşen köpeği böyle kurtardılar Tekirdağ'da sokak köpeği dereye düştü. Hayvan boğulmak üzereyken itfaiye tarafından kurtarıldı.

8 yaşındaki çocuğu köpeklerin önüne attı Cani adam yaramazlık yaptığı gerekçesiyle, 8 yaşındaki çocuğu kolundan tutup köpeklerin önüne attı. Güvenlik kameralarının anbean görüntülediği olayda, zavallı çocuğun köpeklerin önünden kendi imkanlarıyla kaçmayı başardığı görüldü.