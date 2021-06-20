Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yangın, saat 07.00 sıralarında, merkez Yıldırım İlçesi Yeşil Mahallesi Yeşilalan Sokak’taki 5 katlı apartmanın bodrum katındaki dairede yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyürken, binayı dumanlar sardı. Bina sakinleri binadan çıkmak isterken evlerinde mahsur kaldı. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

12 KİŞİ KURTARILDI

İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek, binada mahsur kalan 1’i bebek 3’ü çocuk 12 kişiyi merdiven aracıyla kurtardı. Dumandan etkilenen vatandaşlar ambulansa alınarak tedavi edildi. Bazı vatandaşların ise sinir krizi geçirdiği görüldü.



YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Yangın itfaiyenin yaklaşık yarım saat süren çalışmasının ardından kontrol altına alındı. Yanan dairede maddi hasar meydana geldi. İtfaiye ve polis ekiplerinin yangınla ilgili incelemesi sürüyor.

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