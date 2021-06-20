Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Arnavutköy Belediyesi'nde temizlik işçisi olarak çalışan 2 çocuk babası Bilal Ersöz'ün hayatı, sokaklarda temizlik yaptığı esnada cüzdanını kaybetmesi ile adeta kabusa döndü. Kimliğini kaybeden temizlik görevlisi adına şirket kuran dolandırıcılar, naylon fatura keserek binlerce liralık borcu talihsiz adamın üzerine yıktı.

AYLAR SONRA GELEN TEBLİGAT İLE ŞOKE OLDU

Cüzdanı kaybolan temizlik işçisi, olayın ardından karakola giderek kimliğinin kaybolduğunu bildirdi ancak aylar sonra kapısına gelen tebligat ile şoke oldu. Ersöz, üzerine açılan bir şirket ve şirkete ait binlerce liralık borç batağı ile karşı karşıya kaldı.

"CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI'NA ŞİKAYETTE BULUNDUM"

Kimliğini kaybettikten sonra kayıp ilanı verdiğini ve emniyette tutanak tutturduğunu belirten Ersöz, "Bir ay sonra Nüfus Müdürlüğüne gidip kimlik başvurusu yaptım ve bir buçuk ay sonra da yeni kimliğimi teslim aldım. O dönemde benim adıma şirket kurulmuş. Kimlik kimin eline geçti, kimler tarafından şirket kuruldu bilemiyoruz. Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan tebligat zarfı geldi. Ben kendilerine gittiğimde ne olduğunu öğrendim ve 'Biz böyle bir şirket kurmadık. Ben bundan önce de Arnavutköy Belediyesinde çalışıyordum, kimliğimi kaybettim, tutanağımızı da tuttuk' dedim. Daha sonra Cumhuriyet Başsavcılığına şikayette bulundum" dedi.

"Adıma binlerce TL’lik naylon fatura kesilmiş. Ben zor durumdayım, çocuklarım, ailem zor durumdayız" diyen talihsiz adam, "Benim bu borcu ödeyecek inanın durumum yok. Ne olur birisi bana yardım etsin" ifadelerini kullandı.

Kimliğini çaldıran 77 yaşındaki kadının hayatı altüst oldu Amerika’da uzun yıllar yaşadıktan sonra Türkiye’ye dönen ve 20 yıldır Kemer’de yalnız yaşayan 77 yaşındaki Nursan Spragins, kayıp kimliğini yeniden çıkartmak için başvuru yaptığında nüfustan silindiğini öğrendi. Kaymakamlık, Nüfus Müdürlüğü ve mahalle muhtarlığının bir yıllık çabalarıyla yakınlarına ulaşılan kadının kimliği doğrulanınca nüfus müdürlüğünde sevincinden göbek attı.