Samsun'un Ayvacık ilçesi Yeniköy Mahallesi Azmanın Deresi mevkiinde gerçekleşen olayda, Ankara'da ikamet eden 24 yaşındaki Esma Varlı, fındık sezonu yaklaştığı için memleketine geldi.
DENGESİNİ KAYBEDEREK DÜŞTÜ
Mantar toplamak için araziye giden Esma Varlı, dengesini kaybederek dere kenarındaki kayalıklara düştü. Daha sonra ölü bulunan Varlı'nın cenazesi Ayvacık Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Topladıkları mantar, sonları oluyordu Samsun'da 3 kişi ormandan topladıkları mantarları yedi. Şahıslar, hastanelik oldu.
Doğada yetişen mantarları tüketmek ölümcül olabilir! Havaların ısınması ile beraber doğada çoğalan mantar sayısı zehirlenme vakalarını artırdı. Bilinçsiz tüketilen zehirli mantarlar ölüme bile götürebiliyor.
Manavdan aldıkları mantar az daha öldürüyordu! Bilecik'te manavdan aldıkları yemeklik mantarı yiyen 5 kişi fenalaşınca zehirlendikleri ortaya çıktı.