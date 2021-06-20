Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Koronavirüs önlemlerinin gevşetilmesiyle birlikte düğün sezonu açıldı. Düğünlerin vazgeçilmezi gelin araçları da trafiğe çıkınca bahşiş terörü de yeniden başladı.



ÇOCUKLAR KENDİLERİNİ VE SÜRÜCÜLERİ TEHLİKEYE ATTILAR

E-5 Karayolu Sefaköy mevkiinde gelin arabalarından bahşiş almak için birbirleriyle yarışan çocuklar hem kendilerini, hem de sürücüleri tehlikeye attı. Küçükçekmece Belediyesi Nikah Dairesi ve Avcılar yönüne giden gelin arabalarının önüne kendilerini atan çocuklar, tehlikeye aldırış etmedi.

CANLARINI HİÇE SAYDILAR

Canlarını hiçe sayarak araçların önüne atlayan, bahşiş alamamaları halinde kaputa ve kapıya asılarak sürüklenen çocuklar, kameralara yansıdı.



Bahşiş alabilmek için gelin arabasının önünü traktörle kestiler Bayburt’ta bahşiş alabilmek için gelin arabasının da içerisinde bulunduğu konvoyun önünü traktörle kestiler.

Bahşiş alabilmek için ölümü göze alan çocukları gelin arabası böyle sürükledi Sivas’ta bahşiş alabilmek için ölümü göze alan iki çocuğu gelin arabasının sürüklediği anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.



