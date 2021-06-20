Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İlçeye bağlı Kozluca Mahallesi’nde ikamet eden Murat Evren ve eşi Ümmü Evren, 2 yaşındaki oğulları Mustafa Burak’ı yanlarına alıp Bağarası mevkiindeki bağ gitti. Çift, bağda çalışırken çocukları oynamaya başladı. Aile, küçük Mustafa’nın yakınlardaki sulama havuzuna düştüğünü fark etti. Baba Murat Evren, oğlunu havuzdan çıkararak Alaşehir Devlet Hastanesine götürdü. Durumu ağır olduğu için Manisa Şehir Hastanesine sevk edildi. Ancak buradaki doktorların çabası da Mustafa’yı kurtarmaya yetmedi.

Ordu'da facia! Gölete giren çocuklar boğuldu Korkunç haber Ordu'dan geldi. Serinlemek için gölete giren çocukların ölüm haberi geldi.

Kız arkadaşının yakınları genci nehre attı, boğulması için de taş fırlattı Sakarya Adapazarı'nda bir genç boğulmak üzereyken son anda kurtuldu. Olayın perde arkası ise şoke etti.