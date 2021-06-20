Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İlçede akşam saatlerinde aniden sağanak bastırdı. Şiddetli yağmur, ilçeye bağlı Bağcıllı Mahallesi’nde taşkınlara sebep oldu. Yağmur suları, saniyeler içinde sele dönüştü. Sel suları bir anda dere yatğına doldu. Sular, önüne kattığı molot ve odun parçalarını hızlı bir şekilde sürükledi. Bir vatandaş ise o anları kayda aldı. Paniğin yaşandığı bölgede, zaman zaman yürekler ağza geldi. Köylüler, yaşanılanlar karşısında dehşete düştü. Neyse ki ölen ya da yaralanan olmadı.





Bursa'yı sel aldı, 350 yıllık köy sel sularına böyle teslim oldu Bursa'da dün öğleden sonra etkisini gösteren sağanak yağış nedeniyle 350 yıllık köyü sel aldı. Köy meydanı adeta göle dönerken, köyde bir evin yıkılan taş duvarlarının altında kalmaktan kurtarılan kadın tedavi altına alındı.



13 yaşındaki Efecan kayıp, sel aldı götürdü 13 yaşındaki Efecan Işıklar, felakette annesi ve kardeşiyle birlikte mahsur kaldığı bölgeden kurtarılmaya çalışırken sel sularına kapıldı.