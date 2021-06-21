Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Son dakika Meteoroloji haberleri: Haftanın ilk gününde hava nasıl olacak, hafta genelinde yurdu nasıl bir hava bekliyor merakla bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara'nın doğusu, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu’nun batısı, Batı Karadeniz ile Trakya çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı; diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

İÇ VE BATI KESİMLER İÇİN SARI KODLU UYARI

Meteoroloji'den Afyonkarahisar, Ankara, Antalya, Bolu, Burdur, Denizli, Eskişehir, Isparta, Konya, Kütahya, Muğla, Uşak, Zonguldak, Bartın, Karabük ve Düzce için sarı kodlu uyarı geldi.

Uyarıda, "su baskını, yıldırım, dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluk durumlara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" ifadeleri yer aldı.

SICAKLIKLAR İÇ KESİMLERDE 2-4 DERECE AZALACAK

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmezken, iç kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı öngörülüyor. İç ve batı kesimlerde mevsim normalleri civarında, yer yer altında seyredecek olan havanın, doğu bölgelerde mevsim normallerinin üzerinde olması bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olarak kuvvetli olmak üzere gök gürültülü sağanak yağışlı 27

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde Anadolu Yakası yerel olmak üzere gök gürültülü sağanak yağışlı 26

İzmir: Az bulutlu 30

Adana: Parçalı çok bulutlu, iç kesimlerinde kuvvetli olmak üzere yerel gök gürültülü sağanak yağışlı 30

Antalya: Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren iç kesimlerinde kuvvetli olmak üzere yerel gök gürültülü sağanak yağışlı 26

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu 25

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 25

Erzurum: Az bulutlu 32

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 39

Meteorolojiden Türkiye geneli için sağanak uyarısı MGM'den alınan verilere göre yarın; Marmara, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun batısı ve Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Zonguldak ve Düzce çevrelerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak gerçekleşebileceği öngörülüyor.