Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen operasyonda yakalanan 43 şüpheliden 11’inin kamu görevlisi ve 1’inin de avukat olduğu tespit edildi.

51 ŞÜPHELİNİN 43'Ü YAKALANDI

Başsavcılıktan yapılan açıklamada,

"Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Memur Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında;

Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce ülkemizde oturum veya çalışma izni almak isteyen yabancı şahısların işlerini takip etmek vaadiyle rüşvet alındığı, sahte belgelerle oturum alındığı tespit edildi.

Bu kapsamda, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, rüşvet ve nitelikli dolandırıcılık suçlarından teknik ve fiziki takip sonrasında ülke genelinde 11’i kamu görevlisi, 1’i avukat olmak üzere toplam 51 şüpheli hakkında, 22.06.2021 tarihinde gözaltı kararı verildiği, soruşturma kapsamında 43 kişinin yakalandığı, diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik olarak Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince çalışmalara devam edilmektedir” ifadelerine yer verildi.

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