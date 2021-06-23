Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kurban Bayramı sayılı günler kala İstanbul’daki kurban satış ve kesim alanlarında hareketlilik başladı. Kemerburgaz’da bulunan kurban satış ve kesim yerinde satışlar hızlandı. Bayramın ilk günü kurban kesmek isteyenler vatandaşlar yoğunluk yaşanmaması için şimdiden sıraya alınarak listeleniyor. Kurban satış ve kesim alanına gelen vatandaşlar maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymaları konusunda uyarıldı. Kurbanlıkların bulunduğun alanın sürekli temizlenerek koronavirüs tedbirlerine önem verildiği görüldü.

İŞTE BÜYÜKBAŞ VE KÜÇÜKBAŞ FİYATLARI

Kurban pazarında 600 kilo civarında büyükbaş hayvanların 24 bin TL civarında, Küçükbaş hayvanların da bin 800 TL ila 4 bin 500 TL arasında satışa çıkartıldı.

Kurban satın almak için satış ve kesim alanında gezen Orhan Çağlar, “Kurban fiyatları diğer satış yerlerine göre gayet uygun piyasanın altında olduğunu düşünüyorum. Genellikle her yıl kurbanımızı buradan alıyoruz. Buradaki hayvanlar çok kaliteli, satın almadan önce biz hayvanın kilosuna yaşına dişlerine mutlaka bakıp kontrol ediyoruz” diye konuştu.

'FİYATLAR GEÇEN SENEYE ORANLA PAHALI'

Kurban fiyatlarının geçen seneye oranla arttığını belirten Doğan Taşdemir, “ Geçen seneye oranla fiyatların biraz pahalı olduğunu düşünüyorum. Genelde hep buradan alışveriş yapıyoruz 7 hisse ile büyükbaş kurban almak istiyoruz. Güvendiğiniz yerden almak her zaman daha güzel. Fiyatlar geçen seneye oranla pahalı” diye sözlerini tamamladı.

1 tonluk Şampiyon kurban ağırlığından dolayı alıcı bulamıyor Kurban Bayramı’na günler kala canlı hayvan satışları da yapılmaya başladı. Kayseri’de 1 ton 60 kilo ağırlığı ile 30 bin TL değerinde olan Şampiyon isimli büyükbaş alıcılarını bekliyor.

Kurbanlık fiyatlarına bu yıl zam yok Otel ve restoranların pandemide kapalı olması, canlı hayvan arzında artışa yol açtı. Bu durum kurbanlık fiyatlarına da olumlu yansıyor. Üretici, elinde fazla hayvan olması sebebiyle bu yıl zam yapmama kararı aldı.

Amasya'da araba fiyatına kurbanlıklar satışa sunuldu Amasya'da yaklaşan Kurban Bayramı öncesi kurbanlıklar görücüye çıkarken, vatandaşların günler öncesinden kurbanlık telaşı başladı.

