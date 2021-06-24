Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Feci olay Adana'da meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir sebeple silahlı zanlı tartıştığı taksiciye ateş etti. Saldırı sonrası ortadan kaybolan zanlı her yerde aranıyor.

TÜM MÜDEHALEYE RAĞMEN KURTULAMADI

Olay, Çukurova ilçesine bağlı Şambayadı Mahallesi’nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, taksi şoförlüğü yapan Fazıl Yoğun (47), kimliği belirlenemeyen bir kişiye tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında kimliği belirlenemeyen kişi, Fazıl Yoğun’a tabanca ile defalarca ateş açtı. Ardından şüpheli şahıs bir taksiye binerek olay yerinden kaçtı. Çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Fazıl Yoğun’u özel bir hastaneye kaldırıldı. Yoğun hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yoğun’un cesedi otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

ŞÜPHELİ HENÜZ BULUNAMADI

Fazıl Yoğun'un vurulduğu bölgede kullandığı taksiye rastlamayan polis, olayı gerçekleştiren şüphelinin öldürdüğü kişinin taksisiyle kaçıp kaçmadığını araştırıyor. Polis'in şüpheliyi yakalama çalışması da devam ediyor.

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