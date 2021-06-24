Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kahreden haber ​Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde geldi. İki hafif ticari araç çarpıştı, olayda bir kadın ise hayatını kaybetti. Kazada A.Ç.'nin sürücüsü olduğu 38 NF 452 plakalı hafif ticari araç ile K.S.'nin sürücüsü olduğu 38 JZ 166 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.



ÖLEN KADIN 3 GÜN ÖNCE EVLENMİŞTİ

Çarpışmanın etkisiyle araçlardan biri elektrik direği ile diğer araba arasında sıkıştı. Sıkışan aracın sürücüsü kurtulurken yanında bulunan karısı Yeter Ç. ise açık olan camdan kafasını elektrik direğine çarparak can verdi. Yeter Ç. ile araç sürücüsü kocası A.Ç.'nin 3 gün önce evlendiği ortaya çıktı.



3 günlük eşini kaybeden sürücü A.Ç. sinir krizleri geçirince devreye çevredeki vatandaşlar girdi. Talihsiz adam olay yerinde gözyaşlarına hakim olamadı. Ekipler ise kaza ile ilgili soruşturma başlattı.



Bolu'da feci kaza, ölü ve yaralılar var Bolu'da meydana gelen feci kazada cip ve otomobil çarpıştı. Olayda bir çift hayatını kaybederken çok sayıda kişi de yaralandı.



Baba ile oğlunu kaza ayırdı Tokat’ta, otomobilin traktöre çarpması sonucu meydana gelen kazada baba ağır yaralandı, oğlu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

