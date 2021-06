Türkiye Gazetesi

Online alışveriş platformları ve web siteler için geliştirilmiş son ödeme sistemlerinden biri olan weepay, piyasaya hızlı bir şekilde girdi. Bu hızlı girişi yetkililer “Online alışveriş platformlarının en can alıcı noktası aslında ödeme sistemleridir. Bu sistemler ne kadar güvenli ve hızlı olursa alıcılar da o kadar güvenle alışveriş yaparlar. Yeni nesil ödeme sistemleri de bu konuda gerekli güvenliği sağlamak için her geçen gün sistemlerini güncellemeye çalışıyorlar. Yeni nesil ödeme sistemlerinden biri olan weepay ile ödemeler artık daha güvenli olacak. Biz bu sloganla yola çıktık ve devamında da bunun için çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Her geçen gün yenilenen sistemlerimizle müşterilerimize daima destek oluyoruz. Siz işinizi büyütürken biz sizin için çalışıyor ve sizi destekliyoruz. Başarımızın ve kısa sürede bu kadar hızlı bir giriş yapmamızın arkasındaki anlayışımız ve vizyonumuz budur. Bizimle çalışan herkes bunun ne demek olduğunu zaten biliyor ve birbirine tavsiye ediyor.” Diyerek açıklıyorlar.

Weepay, yeni nesil bir ödeme sistemi olsa da son 5 yıldır bu sistemlerin benzerlerini işletmeler kullanıyor. Ancak şirket yetkililerine göre; “Eski ve hantal ödeme sistemlerinden artık herkes bunaldı. Weepay onlara yenilik ve hız sunuyor. Aynı zamanda sistem güncellemeleri, 7/24 destek ve hızlı çözümlerle hizmet sağlıyor. Bu argümanlarla müşteriye gidildiğinde kendi eski ve hantal ödeme sistemini değiştirmekten memnun bile oluyor.” diye ifade ediliyor.

