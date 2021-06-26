Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza, Pamukova İlçesi D-650 karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Bilecik'ten Pamukova'ya giden 25 yaşındaki Ufuk Tokalat yönetimindeki Tofaş marka otomobil, Pamukova Meslek Yüksek Okulu mevkiinde kontrolden çıkarak ağaca çarptı.

SÜRÜCÜ ÖLDÜ, ARKADAŞININ DURUMU AĞIR

Durumun haber verilmesi üzerine ise olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede araç sürücüsünün hayatını kaybettiği, araçta bulunan Emirhan Ş.’nin ise ağır yaralandığı belirlendi.

Yapılan ilk müdahale sonrasında ağır yaralanan Emirhan Ş., Pamukova İlçe Devlet Hastanesine ardından da Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Tokalak'ın cenazesi, incelemelerin ardından Pamukova İlçe Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Polis ekipleri ise konuyla alakalı soruşturma başlatırken kaza sebebiyle bir süre tek şeritten sağlanan trafik, kullanılamaz hale gelen aracın bulunduğu yerden kaldırılmasının ardından normale döndü.

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