Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İlçeye bağlı Yaylapınar köyünde gece geç saatlerde dağdan kurt indi. Kurtlar koyusun sürüsüne saldırdı. Çobanlar, vahim tablo ile sabahın erken saatlerinde karşılaştı. Çobanlar, sürüden 70 koyunun telef olduğunu gördü.

ÇOK SAYIDA KOYUN DA KAYIP

Hayvancılık ile uğraşan İsmail Altun "Gece kurtlar 70 koyunumuzu telef etmiş. Çok sayıda da kayıp hayvanımız var. Canlarını kurtarmak için kaçmışlar. Köy halkıyla birlikte hayvanlarımızın peşine düşeceğiz" dedi.

Ormanda kurt kurtarma operasyonu Çorum'da nefes kesen bir kurtarma operasyonu gerçekleştirildi. Ekipler, kuyuya düşen kurdu kurtarmak için seferber oldu.



Çadırda dehşet: Acı gerçeği koyunlar ortaya çıkardı Mersin'in Gülnar ilçesinde başıboş gezen koyunlar, elim bir olayı deşifre etti. Koyunların sahibinin peşine düşen bir kişi, hayatının şokunu yaşadı.



Ağıla dalan yabani hayvanlar 45 koyunu telef etti Ağrı'da bir ağıla dalan yabani hayvanlar koyunlara saldırdı. Sabah hayvanlarına bakmaya giden adam korkunç manzara ile karşılaştı, 45 koyun telef oldu 40 koyun da yaralandı.