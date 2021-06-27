Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ordu’da görev yaptığı 2001 yılında şehit olan polis memuru Adem Savaş’ın o zaman 3 aylık olan bedensel engelli oğlu Alperen’in, Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) gireceğini öğrenen Adana Emniyet Müdürü Doğan İnci, şehit çocuğunun sınav yerine Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından götürülmesi talimatını verdi.

POLİSTEN ÖRNEK HAREKET

Bu talimat üzerine polis ekipleri Savaş’ı, Toros Mahallesi'ndeki evlerinden alıp sınava gireceği Çukurova Üniversitesi Yabancı Diller Fakültesine götürmek için eve geldi.

Sabah erken saatlerde yaşadığı eve gelen babasının silah arkadaşlarını kapıda gören Alperen, duygulandı.

ALPEREN: SAVAŞ: ÖMRÜM BOYUNCA ANLATACAĞIM BİR ANI

Polislerin her zaman ailesinin yanında olduğunu ve bu nedenle de gurur duyduğunu belirten Alperen Savaş, “Benim için çok farklı bir deneyim, ömrüm boyunca anlatacağım bir anı oldu. Sınav heyecanım var. Sınavımın güzel geçeceğini düşünüyorum. Daha çok sözel alanlara yönelip Coğrafya, Tarih ve Edebiyat bölümlerini tercih etmek istiyorum. Daha sonra da bürokrasiyle ilgilenmeyi düşünüyorum” diye konuştu.

Anne Sevgi Savaş ise polislere teşekkür ederek, “Sağ olsunlar polisler her zaman hem Alperen’in hem de benim yanımdaydı. Oğlum için de önemli bir gün. Bizim polislerden bir talebimiz olmadı. Onların düşünüp yanımıza gelmeleri, çok güzel bir şey” dedi.

Polis, tekerlekli sandalyeyle aşağıya indirdiği Alperen’i polis otosuna bindirip, sınava gireceği Çukurova Üniversitesi Yabancı Dil Fakültesi’ne götürdü.

Burada da sınav heyecanı yaşayan Alperen ile bir süre sohbet eden polis, sınav bitimine kadar okul önünde bekledi.

ATLETLERE TAŞ ÇIKARTTI, SINAVA YETİŞEMEDİ

Saat 10.00'u gösterdiğinde kapılar kapanınca içeri girmek isteyen öğrenci, atletlere taş çıkartırcasına koştu. Soluk soluğa kalan öğrenci, içeri giremeyince babası ve vatandaşlar isyan etti.

Kaymakamlıklarda ise hareketli dakikalar yaşandı. Kimi kimliğini evinde unuttu, kimi eski kimliği ile sınava giremedi, kimi ise yolda düşürdüğü için kaymakamlığa akın etti.

Kimliği eski olduğu için sınava gireceği okuldan geri çevrilen öğrenci, kaymakamlıktan kimlik örneği çıkarttı ama sınava dakikalar kaldığı için trafik polislerinden yardım istedi.

Motosikletli polislerin arkasına atlayan öğrenci, sınava yetişmek için son sürat okula doğru hareket etti.

Atletlere taş çıkarttı ama sınava yetişemedi

YKS'de ikinci gün: AYT başladı Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca 81 ilde ve Lefkoşa'da düzenlenen, 2 milyon 607 bin 903 adayın başvuru yaptığı Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT), dün yapılan sınavla birlikte tamamlandı. ÖSYM Başkanı Aygün, 2021-YKS’nin ilk oturumunun başarıyla tamamlandığını açıkladı. YKS'nin ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testi (AYT) ise bugün saat 10.15'te yapılmaya başlandı. Yabancı Dil Testi ise 15.45'te başlayacak 17.45'te sona erecek.

Üniversite adaylarının sınava yetişme telaşı Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı tarafından düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) başladı. Sınava girecek adaylar, her zamanki gibi okullara yetişme telaşı içindeydi. Bazı öğrencilere polis ekipleri yardımcı olurken, bazılarına ise vatandaşlar yardımcı oldu. Kız kardeşinin sınava girebilmesi için 3 kilometre koşan ağabey ise günün kahramanı oldu.