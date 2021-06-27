Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Annesinin sağlığını doğal gıdalarla beslenmeye özen göstermesine borçlu olduğunu belirten kızı Serap Yüksel, “Tereyağı, bal, peynir sofrasından hep olurdu. Yoğurdunu kendisi mayalardı. Halen sabah kahvaltısında haşlanmış yumurtası eksik olmaz” dedi.



Yüksel, annesinin tek üzüntüsünün torunları henüz evlenmediği için torununun torununu görememek olduğunu söyledi.



Aynı evde birlikte yaşadığı kızı, damadı ve iki torunu 6 ay önce koronavirüse yakalanan Arslan, salgından etkilenmedi. Hiçbir semptom görülmediği gibi hastanede yapılan testinin negatif çıkmasıyla da herkesi şaşırttı.

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